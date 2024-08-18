Парламент Ливии решил лишить госсовет Ливии полномочий командовать армией

Меморандум с требованием лишить Президентский совет Ливии полномочий главнокомандующего армией страны и передать их спикеру Палаты представителей Ливии принял парламент Ливии, 13 августа сообщает пресс-служба парламента Ливии.
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