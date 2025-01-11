📹🏮Батальону "Тигр" 155-й отдельной бригады морской пехоты ТОФ был передан модернизированный газотурбинный ОБТ Т-80БВМ, оснащённый развитым противокумулятивно-противодроновым "козырьком", наиболее многодиапазонной модификацией комплекса РЭБ "Капюшон" с индексом К-12 (функционирующей в следующих частотных диапазонах, МГц: 300-400, 400-500, 500-620, 620-780, 740-880, 860-1020, 1080- 1220, 1220-1360, 2300-2500, 5100-5300, 5680-5900), а также комплектом снижения радиолокационной сигнатуры (ЭОП) и ИК-сигнатуры "Накидка".