НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русское оружие

1 подписчик

📹🏮Батальону "Тигр" 155-й отдельной бригады морской пехоты ТОФ был передан модернизированный газотурбинный ОБТ Т-80БВМ, оснащённый развитым противокумулятивно-противодроновым "козырьком", наиболее многодиапазонной модификацией комплекса РЭБ "Капюшон" с индексом К-12 (функционирующей в следующих частотных диапазонах, МГц: 300-400, 400-500, 500-620, 620-780, 740-880, 860-1020, 1080- 1220, 1220-1360, 2300-2500, 5100-5300, 5680-5900), а также комплектом снижения радиолокационной сигнатуры (ЭОП) и ИК-сигнатуры "Накидка".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх