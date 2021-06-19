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Эксперта назвала способ вернуть деньги, которые перевели по ошибке

Есть несколько возможностей вернуть деньги.Самый простейший и безопасный перевод денег можно осуществить по системе быстрых платежей по номеру телефона, рассказала финансовый консультант Елена Феоктистова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

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