Эксперта назвала способ вернуть деньги, которые перевели по ошибке

Есть несколько возможностей вернуть деньги.Самый простейший и безопасный перевод денег можно осуществить по системе быстрых платежей по номеру телефона, рассказала финансовый консультант Елена Феоктистова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Есть несколько возможностей вернуть деньги.Самый простейший и безопасный перевод денег можно осуществить по системе быстрых платежей по номеру телефона, рассказала финансовый консультант Елена Феоктистова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
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