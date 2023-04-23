Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

105 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Irina Krasnova
    кто это??У Изнера родился ...
  • николай лебедев
    Стоит только посмотреть, кто руководит РФС, и сразу станет ясно, что их туда тянет, но явно не забота о российском фу...Депутат Терюшков ...
  • Boris Boriskov
    Губерниев ему срочно нужно за границу привык катятся хватит дома сиди вот поэтому он рвет и мечет   а Вяльбе молодецДмитрий Губерниев...

Спаллетти о карьере тренера: «Я не летел первым классом – я путешествовал автостопом. У меня был более тяжелый путь, чем у тех, кто заслужил восхищение как игрок. И скудетто – награда за жертвы»

Спаллетти о карьере тренера: «Я не летел первым классом – я путешествовал автостопом. У меня был более тяжелый путь, чем у тех, кто заслужил восхищение как игрок. И скудетто – награда за жертвы»

«Наполи» сегодня обыграл «Ювентус» (1:0) в 31-м туре и лидирует в Серии А с 17-очковым отрывом. «Когда в конце сезона выигрываешь столь важные матчи против соперников такого уровня в такой равной борьбе, эти победы становятся кирпичиками в стене итогового успеха.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх