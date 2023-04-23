Спаллетти о карьере тренера: «Я не летел первым классом – я путешествовал автостопом. У меня был более тяжелый путь, чем у тех, кто заслужил восхищение как игрок. И скудетто – награда за жертвы»

«Наполи» сегодня обыграл «Ювентус» (1:0) в 31-м туре и лидирует в Серии А с 17-очковым отрывом. «Когда в конце сезона выигрываешь столь важные матчи против соперников такого уровня в такой равной борьбе, эти победы становятся кирпичиками в стене итогового успеха.