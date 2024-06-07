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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канарейкин о Радулове в «Локомотиве»: «Многие клубы надеются, что опыт принесет результат. Только «Металлург» остается верен себе. Там вера в молодых ребят»

Заслуженный тренер России высказался о том, будет ли прогрессировать ярославский клуб после перехода форварда.

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