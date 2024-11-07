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Мареска про 8:0 с «Ноа»: «Я впечатлен. С этим матчем не все было так просто: все ожидали нашей победы, но нужно было отнестись к делу профессионально. Движемся в верном направлении»

«С этим матчем не все было так просто, потому что все ожидали, что мы победим, но нужно было отнестись к делу профессионально, серьезно.

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