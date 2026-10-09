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Мировые Новости

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Турбулентность в Средиземноморье: почему греческие реформы визовых программ заставляют инвесторов смотреть в сторону Кипра

Турбулентность в Средиземноморье: почему греческие реформы визовых программ заставляют инвесторов смотреть в сторону Кипра

Рынок инвестиционной иммиграции Южной Европы снова штормит. В парламент Греции внесен радикальный законопроект от оппозиционной партии ПАСОК, предлагающий полностью прекратить выдачу «золотых виз» за покупку классического жилья.

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