Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов выразил мнение, что передача кассетных боеприпасов американской стороной Украине станет причиной нового витка конфликта.
Рогов заявил, что передача Украине кассетных боеприпасов приведет к новому витку конфликта
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Пора бы и свои доставать?
Ответить
18 час.
Александр Александров
Дебилы из ВСУ, вряд ли вам помогут кассетные боеприпасы, так же как леопарды, но месть будет жёсткой! Вы все сдохнете. Конвенция по кассетным боеприпасам — международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов, то есть таких боеприпасов, которые разбрасывают множество разрывных суббоеприпасов («bomblets»), каждый массой не более 20 кг.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии