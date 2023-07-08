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Рогов заявил, что передача Украине кассетных боеприпасов приведет к новому витку конфликта

Рогов заявил, что передача Украине кассетных боеприпасов приведет к новому витку конфликта

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов выразил мнение, что передача кассетных боеприпасов американской стороной Украине станет причиной нового витка конфликта.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Пора бы и свои доставать?
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18 час.
Александр Александров
Дебилы из ВСУ, вряд ли вам помогут кассетные боеприпасы, так же как леопарды, но месть будет жёсткой! Вы все сдохнете.         Конвенция по кассетным боеприпасам — международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов, то есть таких боеприпасов, которые разбрасывают множество разрывных суббоеприпасов («bomblets»), каждый массой не более 20 кг.
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17 час.

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