Рогов заявил, что передача Украине кассетных боеприпасов приведет к новому витку конфликта

Александр Александров

Дебилы из ВСУ, вряд ли вам помогут кассетные боеприпасы, так же как леопарды, но месть будет жёсткой! Вы все сдохнете. Конвенция по кассетным боеприпасам — международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов, то есть таких боеприпасов, которые разбрасывают множество разрывных суббоеприпасов («bomblets»), каждый массой не более 20 кг.