Скатерть-Самобранка

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Растрёпки из печени. Бюджетная и сытная закуска

Растрёпки из печени. Бюджетная и сытная закуска

Растрёпки из печени получаются очень интересными на вкус. Это прекрасный завтрак для всей семьи. Растрёпки из печени: ингредиенты Кукурузная мука – 2 ст.

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