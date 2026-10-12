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Шняги.Нет

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Мемы, которые спасут ваш день

Мемы, которые спасут ваш день

Немного абсурда, доля сарказма и целый ворох мемов. Курьёзные случайности, нелепые мысли и до боли знакомые каждому сцены — всё это превратилось в уморительные картинки.

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