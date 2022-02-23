Кузнецова: Границу с Россией пересекли более 31 тыс. детей из Донбасса

На данный момент более 31 тысяч детей, в том числе около тысячи сирот, эвакуированы из ДНР и ЛНР. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова во время осмотра гуманитарной автоколонны для жителей Донбасса в Ростове-на-Дону, передает ТАСС.