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СУДЬБА "ПОКАЯНЦЕВ"

СУДЬБА "ПОКАЯНЦЕВ"

ЕВГЕНИЙ  РЕНКАС — Шел в комнату, попал в другую.— Попал или хотел попасть?А. Грибоедов, "Горе от ума" Ситуация вокруг "голой вечеринки" развивается стремительным домкратом.

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Комментарии
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Silver Kont
Да румын он , румын... &quot; Да слащавый он какой-то, одно слово - румын...&quot; (К/ф &quot;Брат&quot;)
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1 час.
Кошмар
Вот и надо сейчас всю эту голожопую пыль убрать с экранов телевизоров и со сцены.  Пришло время генеральной уборки.
Ответить
7 мин.
Юрий Шафирин
Эх, Иосиф Виссарионович, как Вас не хватает!
Ответить
2 мин.

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