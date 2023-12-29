ЕВГЕНИЙ РЕНКАС — Шел в комнату, попал в другую.— Попал или хотел попасть?А. Грибоедов, "Горе от ума" Ситуация вокруг "голой вечеринки" развивается стремительным домкратом.
СУДЬБА "ПОКАЯНЦЕВ"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Silver Kont
Да румын он , румын... " Да слащавый он какой-то, одно слово - румын..." (К/ф "Брат")
Ответить
1 час.
Кошмар
Вот и надо сейчас всю эту голожопую пыль убрать с экранов телевизоров и со сцены. Пришло время генеральной уборки.
Ответить
7 мин.
Юрий Шафирин
Эх, Иосиф Виссарионович, как Вас не хватает!
Ответить
2 мин.
Свежие комментарии