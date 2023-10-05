Белоусов: в ряде школ Рыльска в Курской области отменили занятия из-за обстрела

Глава администрации Рыльского района Андрей Белоусов в своем Telegram-канале сообщил, что в нескольких школах Рыльска в Курской области отменили занятия из-за того, что утром город подвергся обстрелу кассетными боеприпасами со стороны Украины.
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