Президент ЮАР считает, что арест Путина по ордеру МУС был бы равносилен объявлению войны

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса в официальном документе обосновал негативное отношение к необходимости арестовать президента РФ Владимира Путина в случае его прибытия в ЮАР.
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