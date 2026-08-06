Госдеп не захотел видеть Умерова послом Украины в США

Политика как она есть

Госдепартамент США не захотел видеть Рустема Умерова послом Украины в Вашингтоне. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).