Политика как он...
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Политика как она есть

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Госдеп не захотел видеть Умерова послом Украины в США

Госдеп не захотел видеть Умерова послом Украины в США

Госдепартамент США не захотел видеть Рустема Умерова послом Украины в Вашингтоне. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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