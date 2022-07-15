Заботливый Нижний: проект о благотворителях и добрых делах

Карта О проекте Игорь Тюрин Генеральный директор акционерного общества «Каравай», депутат Заксобрания Нижегородской области ‍ Подробнее Владимир Батенков Генеральный директор открытого акционерного общества «Транспневматика» ‍ Подробнее Николай Толкачев Индивидуальный предприниматель ‍ Подробнее Кирилл Мурзин Руководитель группы компаний «ПромСтройДеталь» ‍ Подробнее Владимир Гройсман Руководитель фонда защиты животных «Сострадание НН» и «Зоозащита НН» ‍ Подробнее Анна Татаринцева Основатель и директор благотворительного фонда «Доброе дело» ‍ Подробнее Олег Дерипаска Миллиардер, промышленник, совладелец «Горьковского автозавода» ‍ Подробнее Вячеслав Хуртин Генеральный директор ООО «Гидротермаль» ‍ Подробнее Сергей Борякин Учредитель благотворительного фонда «Рось» ‍ Подробнее Наталья Водянова Основательница фонда помощи детям «Обнаженные сердца» ‍ Подробнее Александр Заремба Председатель региональной общественной организации «Городской Совет Отцов» ‍ Подробнее Павел Абрамов Школьник ‍ Подробнее Олеся Филатова Руководитель благотворительной организации «Угол» ‍ Подробнее Василий Найденко Пенсионер ‍ Подробнее Дмитрий Орлов Экозащитник ‍ Подробнее Ольга Смирнова Основатель и председатель нижегородской региональной общественной организации социальной поддержки и защиты пожилых людей и инвалидов «Территория добра» ‍ Подробнее Олег Лавричев Основатель и глава попечительского совета фонда «Благовещение» ‍ Подробнее Захар Прилепин Писатель ‍ Подробнее Анна Дещица Стоматолог ‍ Подробнее Дмитрий Балыкин Юрист ‍ Подробнее Дмитрий Володин Предприниматель ‍ Подробнее Алина Токман Владелица котопесокафе «Мурррчим», основательница благотворительного фонда «Бездомыш» ‍ Подробнее Алексей Гойхман Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Нижегородский» ‍ Подробнее Светлана Малова Генеральный директор компании «Мир Насосов» ‍ Подробнее Сабина Гаджиева Организатор акции «Спеши делать добро» ‍ Подробнее Катерина Рыбакина Зоозащитница, основательница приюта «Ёжкин дом» ‍ Подробнее Карта О проекте Игорь Тюрин Генеральный директор акционерного общества «Каравай», депутат Заксобрания Нижегородской области ‍ Подробнее Владимир Батенков Генеральный директор открытого акционерного общества «Транспневматика» ‍ Подробнее Николай Толкачев Индивидуальный предприниматель ‍ Подробнее Кирилл Мурзин Руководитель группы компаний «ПромСтройДеталь» ‍ Подробнее Владимир Гройсман Руководитель фонда защиты животных «Сострадание НН» и «Зоозащита НН» ‍ Подробнее Анна Татаринцева Основатель и директор благотворительного фонда «Доброе дело» ‍ Подробнее Олег Дерипаска Миллиардер, промышленник, совладелец «Горьковского автозавода» ‍ Подробнее Вячеслав Хуртин Генеральный директор ООО «Гидротермаль» ‍ Подробнее Сергей Борякин Учредитель благотворительного фонда «Рось» ‍ Подробнее Наталья Водянова Основательница фонда помощи детям «Обнаженные сердца» ‍ Подробнее Александр Заремба Председатель региональной общественной организации «Городской Совет Отцов» ‍ Подробнее Павел Абрамов Школьник ‍ Подробнее Олеся Филатова Руководитель благотворительной организации «Угол» ‍ Подробнее Василий Найденко Пенсионер ‍ Подробнее Дмитрий Орлов Экозащитник ‍ Подробнее Ольга Смирнова Основатель и председатель нижегородской региональной общественной организации социальной поддержки и защиты пожилых людей и инвалидов «Территория добра» ‍ Подробнее Олег Лавричев Основатель и глава попечительского совета фонда «Благовещение» ‍ Подробнее Захар Прилепин Писатель ‍ Подробнее Анна Дещица Стоматолог ‍ Подробнее Дмитрий Балыкин Юрист ‍ Подробнее Дмитрий Володин Предприниматель ‍ Подробнее Алина Токман Владелица котопесокафе «Мурррчим», основательница благотворительного фонда «Бездомыш» ‍ Подробнее Алексей Гойхман Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Нижегородский» ‍ Подробнее Светлана Малова Генеральный директор компании «Мир Насосов» ‍ Подробнее Сабина Гаджиева Организатор акции «Спеши делать добро» ‍ Подробнее Катерина Рыбакина Зоозащитница, основательница приюта «Ёжкин дом» ‍ Подробнее В Нижегородской области сотни людей оказывают помощь своим ближним совершенно бескорыстно.