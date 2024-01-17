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Русская весна

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В Сенате заявили, что начнут обсуждение помощи Киеву на следующей неделе

В Сенате заявили, что начнут обсуждение помощи Киеву на следующей неделе

Сенат США на следующей неделе может начать работу над запросом президента США Джо Байдена на цели нацбезопасности, включая помощь Украине, заявил лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл.

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