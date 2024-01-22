Coin Center бросает вызов правилам FinCEN по микшированию криптовалют

Coin Center, ведущая некоммерческая исследовательская и правозащитная организация в секторе криптовалют, выразила серьезную обеспокоенность по поводу недавнего предложения FinCEN отнести определенные транзакции с криптовалютой к категории основных проблем связанных с отмыванием денег (PMLC).