Нутрициолог Ломкова назвала продукты, которые помогут сохранить молодость

Организму, как отметила специалист, нужен коллаген В борьбе с возрастными изменениями поможет только сбалансированный рацион, рассказала РИАМО эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Юлия Ломкова.
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