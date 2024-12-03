Чиновники попросят денег на фонари для поселка Пийтсиёки

Вдоль региональной дороги Суоярви-Койриноя нет фонарей Администрация Суоярвского округа готовит обращение к республиканским властям, в котором попросит денег на фонари для поселка, где взрослые и дети передвигаются на ощупь.
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