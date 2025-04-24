Coinbase продвигает монету ZORA с захватывающими планами листинга

Недавние заявления криптовалютных бирж могут привести к заметным колебаниям цен на альткоины. Последнее обновление Coinbase относительно ZORA привело к значительному скачку цены, подогрев интерес к этому цифровому активу.
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