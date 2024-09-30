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Вероятный сменщик Шольца в кресле канцлера ФРГ подвел неутешительные для Украины итоги войны

Вероятный сменщик Шольца в кресле канцлера ФРГ подвел неутешительные для Украины итоги войны

«Украина никогда не сможет победить Россию, и это никогда не было целью ее западных союзников». Такую мысль высказал в интервтю немецкому таблоиду Bild лидер главной немецкой оппозиционной партии ХДС и наиболее вероятный сменщик социал-демократа Олафа Шольца на посту федерального канцлера ФРГ Фридрих Мерц В интервью изданию он заявил, что западные союзники помогают Украине лишь «не проиграть войну».

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