«Вашингтон» с Овечкиным впервые за семь лет вышел во второй раунд Кубка Стэнли

Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталз», за который играет российский нападающий Александр Овечкин, одержала победу над «Монреаль Канадиенс» в пятом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли и впервые с чемпионского сезона 2017/18 вышла в следующий раунд.