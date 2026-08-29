Подростки не справились с управлением: подробности трагедии на лесной дороге в Карелии

В Пудожском районе Карелии произошло трагическое ДТП. Вечером 28 августа на лесной дороге возле дома №9 по улице Луговой лоб в лоб столкнулись два мотоцикла.
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