Названа причина возгорания на НПЗ в Волгограде

Расчеты ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотника на объекты на территории Волгоградской области, однако падение сбитого дрона привело к возгоранию на нефтеперерабатывающем заводе, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
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