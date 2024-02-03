Названа причина возгорания на НПЗ в Волгограде

Расчеты ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотника на объекты на территории Волгоградской области, однако падение сбитого дрона привело к возгоранию на нефтеперерабатывающем заводе, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.