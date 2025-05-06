БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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То, что отойдет к России после СВО, должно стать ее международно-признанной территорией. Всё остальное — капитуляция РФ

То, что отойдет к России после СВО, должно стать ее международно-признанной территорией. Всё остальное — капитуляция РФ

Признание территорий русскими лишь де-факто — путь к большой войне, и тому в истории есть масса примеров Александр Широкорад Фото: ТАСС В СМИ просочились детали американского плана урегулирования конфликта на Украине.

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