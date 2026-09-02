Первая официальная игра на «VOLGA Арене» состоится 7 сентября

В следующий понедельник на Стрелке, 11 пройдёт поединок команд Молодёжной хоккейной лиги. На старте чемпионата МХЛ нижегородская «Чайка» встретится с казанским «Ирбисом».
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