Появились фотографии шикарного автопарка бывшего сирийского президента Башара Асада

Правительство Сирии обрушилось после того, как повстанцы захватили столицу – Дамаск. Бывший президент Сирии Башар аль-Асад смог покинуть страну, но, проведя 24 года у власти, он оставил после себя великолепные предметы роскоши, среди которых и впечатляющий автопарк.
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