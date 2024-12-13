Появились фотографии шикарного автопарка бывшего сирийского президента Башара Асада

Правительство Сирии обрушилось после того, как повстанцы захватили столицу – Дамаск. Бывший президент Сирии Башар аль-Асад смог покинуть страну, но, проведя 24 года у власти, он оставил после себя великолепные предметы роскоши, среди которых и впечатляющий автопарк.