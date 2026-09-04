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Телескоп NASA Roman отправился к точке L2 в поисках тайн темной материи и далеких миров

Телескоп NASA Roman отправился к точке L2 в поисках тайн темной материи и далеких миров

NASA осуществило запуск космического телескопа Roman Space Telescope. Аппарат начал миллионное путешествие к точке Лагранжа L2, расположенной в полуторамиллионе километров от Земли.

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