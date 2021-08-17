Идеальное предупреждение

Итак, ближе к концу этой недели стало известно, что российский «Газпром» приступил к отбору газа из ещё одного европейского ПХГ под приятным немецкому уху именем «Катарина», находящегося, как вы понимаете, именно на территории Германии.
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