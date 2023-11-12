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СМИ: мировая премьера «Дэдпула-3» состоится летом 2024 года

СМИ: мировая премьера «Дэдпула-3» состоится летом 2024 года

Пока неясно, будут ли проводиться официальные показы премьеры в России.Несколько информационных источников подтвердили, что третья часть популярного франчайза Marvel «Дэдпул-3»выйдет в мировой прокат 26 июля 2024 года.

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