Окрась свой шаг: цветовые тренды обуви в весеннем сезоне 2024 Юлия ПономареваВ этом сезоне мода диктует не только уникальные формы и текстуры обуви, но и цветовые решения, которые превращают каждую пару в настоящий акцент стиля.
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