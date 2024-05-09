Окрась свой шаг: цветовые тренды обуви в весеннем сезоне 2024 Юлия ПономареваВ этом сезоне мода диктует не только уникальные формы и текстуры обуви, но и цветовые решения, которые превращают каждую пару в настоящий акцент стиля.