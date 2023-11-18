Государственным СМИ Орловской области не хватает денег на самое необходимое

На профильном комитете облсовета искали деньги на поддержку государственных СМИ региона. Депутатские поправки к областному бюджету на 2024 год рассмотрели 16 ноября на комитете по взаимодействию со СМИ, ИТ и трудовым отношениям облсовета.
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