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Государственным СМИ Орловской области не хватает денег на самое необходимое

Государственным СМИ Орловской области не хватает денег на самое необходимое

На профильном комитете облсовета искали деньги на поддержку государственных СМИ региона.  Депутатские поправки к областному бюджету на 2024 год рассмотрели 16 ноября на комитете по взаимодействию со СМИ, ИТ и трудовым отношениям облсовета.

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