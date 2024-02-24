Lada Granta обзавелась подушками безопасности

Президент АвтоВАЗа ранее сообщил о том, что в конце февраля стартует производство Lada Granta с подушками безопасности, и свое слово он сдержал: как сообщает паблик Avtograd News, такие машины уже начали сходить с конвейера Волжского автозавода.
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