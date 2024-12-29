Ночью на территории православного храма в Петербурге произошел пожар

В Приморском районе Санкт-Петербурга на территории храма «Архангела Михаила и прочих небесных сил бесплотных» в субботу произошел пожар По предварительной информации, сообщение о возгорании на улице Долгоозерной поступило в полицию в 21:37.
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