Политика как он...
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Политика как она есть

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Стали известны подробности о диспетчерах, дежуривших в день трагедии в аэропорту Муан

Стали известны подробности о диспетчерах, дежуривших в день трагедии в аэропорту Муан

Как рассказал директор департамента гражданской авиации Министерства транспорта Южной Кореи Чжу Чжон Ван, 29 декабря в момент катастрофы, где погибли 179 человек, дежурили два диспетчера с достаточным опытом.

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