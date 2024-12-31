Стали известны подробности о диспетчерах, дежуривших в день трагедии в аэропорту Муан

Как рассказал директор департамента гражданской авиации Министерства транспорта Южной Кореи Чжу Чжон Ван, 29 декабря в момент катастрофы, где погибли 179 человек, дежурили два диспетчера с достаточным опытом.
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