Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Генерал-полковник Мордвичев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками РФ

Генерал-полковник Мордвичев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками РФ

Генерал-полковник Андрей Мордвичев был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС России. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов вручил Мордвичеву соответствующий штандарт и представил его личному составу.

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