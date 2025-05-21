Генерал-полковник Мордвичев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками РФ

Генерал-полковник Андрей Мордвичев был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС России. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов вручил Мордвичеву соответствующий штандарт и представил его личному составу.
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