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Тен Хаг о сравнении Гарначо с Роналду и Руни: «Хочешь быть как они – забивай по 20 голов в АПЛ каждый год. Нужно проявлять себя постоянно – Алехандро этого пока не делает»

Тен Хаг о сравнении Гарначо с Роналду и Руни: «Хочешь быть как они – забивай по 20 голов в АПЛ каждый год. Нужно проявлять себя постоянно – Алехандро этого пока не делает»

Такие параллели появились после того, как вингер «Манчестер Юнайтед» ударом через себя забил «Эвертону» (3:0).

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