Мама Диндина показала, как она играет со своим плюшевым мишкой Катюшей

Жителям и гостям Москвы показали веселый досуг больших панд Катюши и Диндина. Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка, опубликовала видео, на котором мама Диндина играет с медвежонком, нежно вертя его в лапах и зарываясь мордочкой в мех Катюши.
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