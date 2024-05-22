Мама Диндина показала, как она играет со своим плюшевым мишкой Катюшей

Жителям и гостям Москвы показали веселый досуг больших панд Катюши и Диндина. Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка, опубликовала видео, на котором мама Диндина играет с медвежонком, нежно вертя его в лапах и зарываясь мордочкой в мех Катюши.