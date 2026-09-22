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Царьград

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Зампред Забелин сообщил о поступлении 18 рентген-аппаратов в Подмосковье

Зампред Забелин сообщил о поступлении 18 рентген-аппаратов в Подмосковье

В Подмосковье с начала года поставлено 18 рентген-аппаратов "С-дуга" стоимостью 214 млн рублей. Новую технику используют в больницах для хирургических вмешательств.

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