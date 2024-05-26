Засуха пришла в Раздольнеский район Крыма

Гидрометцентр республики подтвердил почвенную засуху в Раздольнеском районе. Как сообщила врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова, в этом сезоне в Крыму снизят требования к показателям результативности агропредприятий.
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