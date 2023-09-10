Пара приобрела клочок земли с площадью гараж и за год выстроила себе дом шириной с комнату, но в 5 этажей высотой
Молодая семейная пара, без возможности приобретения собственного жилья, решили купить крошечный участок, едва больше гаража.
Комментарии
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кросс это хорошо,будут спортом заниматься жиры сжигать,а не у телевизора валяться 💪
А что маленьких клочках земли можно строить желище без соблюдения всех норм, даже если это идёт вверх. Я считаю дом нудно строить на 6 сотках, минимум на 4 и то сомнительно на 4
Когда уже безграмотных аффторофф начнут если не гнать, то хотя бы проверять? "семейная пара, ..., решили купить", "площадь в 66 квадратных метрах", ужис 😱
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