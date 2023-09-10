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Пара приобрела клочок земли с площадью гараж и за год выстроила себе дом шириной с комнату, но в 5 этажей высотой

Пара приобрела клочок земли с площадью гараж и за год выстроила себе дом шириной с комнату, но в 5 этажей высотой

Молодая семейная пара, без возможности приобретения собственного жилья, решили купить крошечный участок, едва больше гаража.

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Комментарии
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Саша Контратов
кросс это хорошо,будут спортом заниматься жиры сжигать,а не у телевизора валяться 💪
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15 час.
FAKE Латыш
А что маленьких клочках земли можно строить желище без соблюдения всех норм, даже если это идёт вверх. Я считаю дом нудно строить на 6 сотках, минимум на 4 и то сомнительно на 4
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13 час.
А
Александр
Когда уже безграмотных аффторофф начнут если не гнать, то хотя бы проверять? &quot;семейная пара, ..., решили купить&quot;, &quot;площадь в 66 квадратных метрах&quot;, ужис 😱
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8 час.

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