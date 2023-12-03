Квартира, дом, ...
ГлавнаяИнтерьер и дизайнРемонт и строител...Идеи для домаАрхитектураО недвижимостиЖКХ Кто, где и как
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Квартира, дом, дача

210 119 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Платон Платонов
    А что это такое, эстетика быта?Как выглядят реал...
  • Владимир Аверков
    по два раза пишем...как для дураков?...статья ни о чём.если честно...особенно понравились 2х этажные дома и информаци...Когда я строил, в...
  • Татьяна Евлампьева
    Офисный стиль сам по себе «элегантен»... но как здесь жить? Приемлем только для гостиниц.Квартира в стиле ...

Квартира в стиле минимализм: простые линии и много свободы

Квартира в стиле минимализм: простые линии и много свободы

Сейчас многие владельцы квартир стараются избегать визуального шума. Проект этой квартиры как раз про то, как организовать жизнь в «визуальной пустоте» или «тишине».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лариса Грищенко
о, нет. сдохнешь от тоски в такой цветовой гамме.
Ответить
9 час.
Я
Яна
Мне всё понравилось за исключением полки в прихожей и открытого шкафа с рубашками в ванной.Сначала даже не поняла, что это полка на фоне  зеркала, думала перегородка. Ощущение неприятное, как шлагбаум.. Остальное безупречно.
Ответить
8 час.
ТЕ
Татьяна Евлампьева
Офисный стиль сам по себе «элегантен»... но как здесь жить? Приемлем только для гостиниц.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх