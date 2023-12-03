Квартира в стиле минимализм: простые линии и много свободы

Лариса Грищенко о, нет. сдохнешь от тоски в такой цветовой гамме.

Я Яна Мне всё понравилось за исключением полки в прихожей и открытого шкафа с рубашками в ванной.Сначала даже не поняла, что это полка на фоне зеркала, думала перегородка. Ощущение неприятное, как шлагбаум.. Остальное безупречно.