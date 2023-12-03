Сейчас многие владельцы квартир стараются избегать визуального шума. Проект этой квартиры как раз про то, как организовать жизнь в «визуальной пустоте» или «тишине».
Квартира в стиле минимализм: простые линии и много свободы
Комментарии
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Лариса Грищенко
о, нет. сдохнешь от тоски в такой цветовой гамме.
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9 час.
Я
Яна
Мне всё понравилось за исключением полки в прихожей и открытого шкафа с рубашками в ванной.Сначала даже не поняла, что это полка на фоне зеркала, думала перегородка. Ощущение неприятное, как шлагбаум.. Остальное безупречно.
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8 час.
ТЕ
Татьяна Евлампьева
Офисный стиль сам по себе «элегантен»... но как здесь жить? Приемлем только для гостиниц.
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4 час.
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