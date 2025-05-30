Аналитика Olimpbet на матчи чемпионата Казахстана «Актобе» – «Кайрат» и «Елимай» – «Астана»

Казахстанская Премьер-лига. «Актобе» – «Кайрат». 30 мая, 20:00 (время Астаны) Центральный матч не только тура, но и, пожалуй, всего первого круга чемпионата Казахстана: «Актобе» на своем поле примет «Кайрат».