«Предатели России»: Бородин пригрозил поклонникам Лободы в Дубае

Зрители, купившие билеты на концерт украинской певицы Светланы Лободы в Дубае, «поддерживают киевский режим», заявил в своем Telegram-канале председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
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