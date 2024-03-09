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Bloomberg: на восстановление Украины может потребоваться $1 триллион

Bloomberg: на восстановление Украины может потребоваться $1 триллион

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi По оценкам западных лидеров, восстановление Украины обойдется более чем в один триллион долларов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Европейского инвестиционного банка.

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