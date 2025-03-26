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Военное обозрение

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Спецпосланник Трампа: Ядерное оружие, о котором говорится в Будапештском меморандуме, принадлежало России, а не Украине

Спецпосланник Трампа: Ядерное оружие, о котором говорится в Будапештском меморандуме, принадлежало России, а не Украине

Гренелл напомнил о том, что это не украинское ЯО, а часть остававшегося на тот момент на Украине советского ядерного арсенала.

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