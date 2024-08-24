Взрывы из-за пожара в Воронежской области продолжаются

Взрывы опасных объектов в Острогожском районе Воронежской области, возникшие в результате пожара, после атаки украинских БПЛА продолжаются до сих пор, заявил глава района Сергей Хорошилов 24 августа на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
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