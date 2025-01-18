Корейские инженеры разработали самообучающийся компьютерный чип, вдохновлённый структурой человеческого мозга

Команда исследователей из Корейского института передовых технологий (KAIST) разработала новый нейроморфный чип на основе мемристоров, который способен к самообучению и исправлению ошибок в реальном времени.
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