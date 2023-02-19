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Сон Хын Мин подвергся расистским оскорблениям в сети во время игры с «Вест Хэмом». «Тоттенхэм» призвал соцсети и власти принять меры

«Тоттенхэм» уведомил о расистских оскорблениях в адрес хавбека Сон Хын Мина. Южнокорейский футболист забил «Вест Хэму» (2:0) в матче 24-го тура АПЛ, выйдя на замену на 68-й минуте.

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